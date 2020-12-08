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Карасев и Мешков получили назначения на матчи Лиги Европы

11:51

Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы, информирует пресс-служба РФС.

Встречу «Риека» — «АЗ Алкмар» обслужит Сергей Карасев. Встреч пройдет 10 декабря в Риеке (Хорватия).

Ассистенты — Игорь Демешко и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр — Кирилл Левников.

Виталий Мешков назначен главным арбитров встречи «Лудогорец» — ЛАСК. Игра пройдет также 10-го чился в Разграде (Болгария).

Его ассистентами будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Владимир Москалев.

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