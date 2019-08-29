«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы

«Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы.

В ответном матче команда из Азербайджана обыграла ан своем поле «Линфилд» со счетом 2:1. В первой втрече ирландцы были сильнее 3:2, но уступили по сумме двух матчей за счет меньшего количества гостевых мячей.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Карабах» (Азербайджан) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:1 (1:0)

Голы: Хайме Ромеро, 6 (1:0). Зубир, 88 (2:0). Лейвери, 90+3 (2:1).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

29 августа. Баку. Стадион «Tofig Bahramov — Republic Stadium».

Результат первого матча — 2:3.