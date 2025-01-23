«Карабах» и «Стяуа» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на Стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Карабах» — «Стяуа» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы «Карабах» набрал три очка, «Стяуа» — 11. В 6-м туре «Карабах» уступил «Эльфсборгу» (0:1), а «Стяуа» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).