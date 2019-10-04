«Карабах» обыграл «Дюделанж»

«Дюделанж» на своем поле проиграл «Карабаху» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (1:4).

Напомним, что по ходу первого тайма на арене произошла провокация. В воздухе появился дрон с флагом Нагорного Карабаха, что стало причиной недовольства команды из Азербайджана, а игра была прервана почти на полчаса.

Лига Европы

Группа A

2-й тур

«Дюделанж» (Люксембург) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:4 (0:3)

Голы: Зубир, 11 (0:1). Мичел, 30 (0:2). Ришард Алмейда, 37 — с пенальти (0:3). Кинтана, 69 (0:4). Бернье, 90 (1:4).

«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Лесквой, Бушуари, Покар (Колс, 72), Гарос, Бугрин, Синани, Бернье, Клапп (Лави, 56), Менди (Моррен, 68).

«Карабах»: Бегович, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел (Гуйе, 72), Гараев (Славчев, 60), Ришард Алмейда, Кинтана (Абдуллаев, 81), Зубир, Эмрели.

Предупреждения: Гарос, 36. Лесквой, 82.

Удаление: Гарос, 62.

Судья: Битон (Шотландия).

3 октября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

Реакция «Карабаха» на провокацию с дроном и флагом Нагорного Карабаха