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Капитан «Туна»: «В матчах со «Спартаком» мы показали себя смелой командой»

02:50
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Капитан «Туна» Деннис Хедигер после поражения от «Спартака» в 3-м отборочном туре Лиги Европы в интервью «Известиям» отметил, что швейцарская команда показала себя смелой.

15 августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - &laquo;Тун&raquo; - 2:1. Полузащитник красно-белых Андре Шюррле.Шюррле и Максименко вытащили «Спартак» из комы. Рабинер — о победе над «Туном»

— Какие эмоции остались от игры вашей команды против «Спартака»?

— Матчи принесли нам много положительных эмоций. Мы вообще не

— «Тун» постоянно пытался отыграться, как команда находила силы на это?

— Стоит отметить, что для многих игроков нашей команды это первый еврокубковый сезон. Они были приятно удивлены, что смогли выровнять первую игру и повести во второй. Ребята осознали, что они достаточно хороши. Это важно, особенно для молодых футболистов. Это вселяет веру в свои силы, в то, что они могут выиграть у такого сильного соперника, как «Спартак». Наша игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, выигрывать дуэли и доминировать. Это дало нам серьезный опыт.

— Было ощущение, что сможете переломить ход противостояния и выбить «Спартак» из Лиги Европы?

— Было много эйфории. Мы ощутили, что наши усилия начали вознаграждаться. Действительно, появилось ощущение, что «Тун» сможет переломить ход битвы. В матчах со «Спартаком» мы показали себя смелой командой. Именно так и нужно играть в еврокубках.

Теоретически нам нужно было выиграть ответный матч со счетом 2:0. Такой результат в футболе случается относительно часто. И это вселяло в нас оптимизм. Нам не надо было совершать большое чудо. Для перехода в следующий раунд «Туну» не нужно было выигрывать со счетом 3:0, 4:0 или 5:0. Да, мы осознаем, что при этом должны были исключить любые собственные ошибки. Нам надо было забить два гола и при этом оставить наши ворота нетронутыми. Верили, что нам по силам победить, но, к сожалению, не получилось.

Спартак — Тун

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Дополнительная информация

https://iz.ru/911051/dilshod-ruzmetov-andrei-pirov/v-matchakh-so-spartakom-my-pokazali-sebia-smeloi-komandoi

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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