Капитан «Ромы» рассчитывает на камбек в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы (2:6) отметил, что команда постарается отыграться в ответной встрече. Ответная игра пройдет в Италии.

«Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре.

В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.