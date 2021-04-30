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Капитан «Ромы» рассчитывает на камбек в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

02:06
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы (2:6) отметил, что команда постарается отыграться в ответной встрече. Ответная игра пройдет в Италии.

«Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре.

В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

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