Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер рад выходу в финал Лиги Европы. Шотландская команда переиграла «Лейпциг» (3:1) в ответном матче 1/2 финала.

«Это целый мир [быть в финале]! Прежде всего, мы хотели посвятить все это сегодня Джимми [Беллу]. Он будет смотреть на нас сверху и гордиться нами. Такая игра у любого вызовет гордость.

Нам нужно быть высокого мнения о себе. Мы — в финале Лиги Европы. Ведь есть же что-то, что вывело нас в финал, так что мы настроены оптимистично, полны уверенности и собираемся отдать своей цели все, что у нас есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.