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24 октября 2025, 08:57

Капитан «Ноттингем Форест» Жезус — о первой победе с 17 августа: «Мы просто счастливы»

Павел Лопатко

Капитан «Ноттингем Форест» Игор Жезус прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Последние пару месяцев здесь были трудными из-за всех произошедших перемен, плохих выступлений, так что мы просто счастливы одержать первую победу с 17 августа, я думаю, это так. Выступать здесь, на стадионе «Сити Граунд», в европейский вечер — это невероятное чувство, и никто не заслуживает этого больше, чем болельщики. Эти три очка мы получили благодаря болельщикам за то, что они были на нашей стороне», — цитирует 24-летнего бразильца TNT Sports.

6 ноября «Ноттингем Форест» сыграет с «Штурмом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

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ФК Ноттингем Форест
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