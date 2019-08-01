Капитан "Нефтчи": "В ответном матче нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов считает, что команде нужно быть максимально сконцентрированной все 90 минут ответного матча Лиги Европы против тульского "Арсенала".

– Никак не задевало то, что нас не считали фаворитами, – цитируют "Известия" Махмудова. – Мы знали свои возможности и понимали, на что способны. В ответном матче нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Понимаем, что "Арсенал" – хорошая команда, которая может забить нам в любую минуту. Поэтому нужно сыграть еще лучше, чем в первом матче. За что бы боролся "Нефтчи" в РПЛ? Думаю, шел бы во второй восьмерке, но боролся бы за первую. Мы бы не сильно уступали середнякам чемпионата России.