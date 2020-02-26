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Капитан «Лудогорца»: «Мы ждали противостояния с большими командами, неприятно играть на пустом стадионе»

15:05

Капитан «Лудогорца» Светослав Дьяков прокомментировал решение провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Интера» без зрителей. Такое решение связано с карантином из-за коронавируса.

— У нас нет проблем, эта истерия раздулась больше, чем должна, — приводит слова Дьякова Dir.bg. - Мы ждали противостояния с большими командами, и нам неприятно играть на пустом стадионе.

У нас есть право мечтать. Надеемся получить положительный результат, если нам повезет. Однако мы должны быть реалистами — это будет очень сложно.

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