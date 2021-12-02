Капитан «Легии» Енджейчик перенес операцию и пропустит матч со «Спартаком»

Защитник «Легии», капитан команды Артур Енджейчик перенес операцию, сообщает официальный Twitter клуба. Футболист сломал ключицу. Он пропустит около двух месяцев.

Operacja zrobiona ?

Pozytywne nastawienie jest ?



Czekamy Kapitanie! ? pic.twitter.com/g3U7RuBAam — Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) December 2, 2021

Таким образом, футболист пропустит матч Лиги Европы против «Спартака». Эта игра состоится в Варшаве 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

34-летний поляк в текущем сезоне провел 25 матчей за «Легию» во всех турнирах. Ранее он выступал в России за «Краснодар» (91 матч и два гола).