Капитан «Легии» Енджейчик перенес операцию и пропустит матч со «Спартаком»
18:19
Защитник «Легии», капитан команды Артур Енджейчик перенес операцию, сообщает официальный Twitter клуба. Футболист сломал ключицу. Он пропустит около двух месяцев.
Operacja zrobiona ?— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) December 2, 2021
Pozytywne nastawienie jest ?
Czekamy Kapitanie! ? pic.twitter.com/g3U7RuBAam
Таким образом, футболист пропустит матч Лиги Европы против «Спартака». Эта игра состоится в Варшаве 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
34-летний поляк в текущем сезоне провел 25 матчей за «Легию» во всех турнирах. Ранее он выступал в России за «Краснодар» (91 матч и два гола).
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