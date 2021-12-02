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Капитан «Легии» Енджейчик перенес операцию и пропустит матч со «Спартаком»

18:19
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Защитник «Легии», капитан команды Артур Енджейчик перенес операцию, сообщает официальный Twitter клуба. Футболист сломал ключицу. Он пропустит около двух месяцев.

Таким образом, футболист пропустит матч Лиги Европы против «Спартака». Эта игра состоится в Варшаве 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

34-летний поляк в текущем сезоне провел 25 матчей за «Легию» во всех турнирах. Ранее он выступал в России за «Краснодар» (91 матч и два гола).

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»