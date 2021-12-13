Канчельскис считает, что «Зенит» может обыграть «Бетис» в Лиге Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с «Бетисом».

«Думаю, что сейчас испанская лига не так сильна, — приводит слова Канчельскиса RT. - Времена изменились, поэтому «Зениту» по силам обыграть «Бетис». Конечно, критика команды Сергея Семака за их игру в Лиге чемпионов оправданна, ведь руководство клуба постоянно кричит, что им по силам чуть ли не выиграть главный европейский турнир. В чемпионате трофеи берут — не проблема, а про ЛЧ пока в основном сказки рассказываются.

Однако против «Бетиса» надо выходить и обыгрывать его. Да, это третье место примеры, но повторюсь: чемпионат у них в упадке и все команды стали ниже классом. Это касается даже «Реала» с «Барселоной». Поэтому шансы на успех очень большие».

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.