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25 апреля, 23:17

Канчельскис оценил работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Вылетели из Лиги Европы. Команда допустила детские ошибки в игре с «Севильей». Непонятно, они вообще разбирают своих соперников или нет? Команда забила хоть один гол, начав атаку от вратаря? Я не увидел таких. При этом команда упорно продолжает разыгрывать мяч от вратаря. Какой в этом смысл? Если бы они забивали таким образом. Это еще куда не шло. Смысл этого розыгрыша? Не понимаю, хоть убейте. Идиотизм какой-то. Детский футбол какой-то. В «Баварии» защитник, у которого 15 пар бутс, поскальзывается и падает на ровном месте. Как такое может быть? Они там издеваются? И называют его хорошим футболистом. Шипы себе подобрать не могут! Манкунианцы вышли в финалы национальных Кубков? Это результат выступлений команды. Результат работы тен Хага мы увидим в следующем сезоне, когда он проведет первую серьезную предсезонную подготовку. Пока ребята молодцы, раз борются за Кубки. Не могу пока оценить его работу», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

После 30 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку, набрав 59 очков. Лидирует — «Арсенал» (75 очков).

Английский клуб проиграл «Севильи» 2:5 по сумме матчей и вылетели с Лиги Европы.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/31/1005100322_kanchelskis_zachem_manchester_yunayted_razyigryivaet_ot_vratarya_idiotizm_kakoy-to
Андрей Канчельскис
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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