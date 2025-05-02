Канчельскис не считает, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» дискредитируют уровень Лиги Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о текущем розыгрыше Лиги Европы.

— Не дискредитирует ли уровень Лиги Европы тот факт, что в финал турнира могут выйти команды, занимающие 14-е и 16-е места в Англии?

— Нет, клубы попали в такую ситуацию. Чистая случайность. Наоборот, команды, которые находятся ниже десятого места, у них есть шансы хорошо сыграть в Лиге Европы. Многие английские команды особенно не обращали внимания на такие турниры. У них стояла задача закрепиться в середине таблицы АПЛ. Сейчас показывают, что команды ниже десятого места впервые могут бороться за Лигу чемпионов. Представьте, «Саутгемптон», «Ипсвич», «Брайтон», «Брентфорд», для них это стимул. Случайность: великий «Манчестер Юнайтед» и хороший «Тоттенхэм» оказались в такой ситуации. Сейчас будут выяснять отношения между собой.

1 мая «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Атлетиком» (3:0) в первом матче полуфинала Лиги Европы. Второй матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии 8 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» одержал победу над «Буде-Глимт» (3:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет в Норвегии в следующий четверг, 8 мая. Начало матча — 22.00 по московскому времени.