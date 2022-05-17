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Канчельскис надеется на победу «Рейнджерс» в финале Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».

«По тому, что я видел по игре, фаворит Лиги Европы — «Айнтрахт». Естественно, я буду переживать за «Рейнджерс», но по игре в последнем матче «Айнтрахт» показал себя мобильной, очень быстрой командой, способной быстро переходить из обороны в атаку. «Рейнджерс» — неуступчивая команда: шотландцы всегда были такими. Будем болеть за «Рейнджерс», но кажется, что преимущество у «Айнтрахта» есть. Очень веселая команда, моим бывшим партнерам будет очень сложно», — приводит «Спорт день за днем» слова Канчельскиса.

Также Канчельскис отметил особенности бывшей команды и пожелал ей удачи в финале.

«Рейнджерс» сражаются, играют до конца, до последней минуты. У этой команды есть характер. Несмотря на то, какой будет результат, футболисты будут играть все 90 минут до конца. Плюс еще прибавят, если потребуется. В этом они сильны. Конечно, сезон будет успешным, если «Рейнджерс» выиграют Лигу Европы. Выход в финал уже хороший результат. Будем болеть за «Рейнджерс», но финал — это одна игра, и здесь может быть все что угодно. Все усилия будут брошены на то, чтобы победить в финале еврокубка. Кого поздравлю в первую очередь в случае победы «Рейнджерс»? Естественно, ван Бронкхорста. Он там главный тренер сейчас, мы вместе с ним играли. Ну и всех моих друзей из Шотландии, и сам клуб — у нас с ним хорошие отношения, нас часто туда приглашают и очень хорошо встречают. Обязательно буду болеть, переживать. Дай бог, чтобы выиграли", — добавил экс-футболист «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится завтра, 18 мая, начало — в 22.00 (мск). Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания).

Андрей Канчельскис выступал за «Рейнджерс» с 1998 по 2002 год. В составе команды он дважды выиграл чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги, а также три раза стал обладателем Кубка Шотландии.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/andrey-kanchelskis-esli-reyndzhers-vyigraet-ligu-evropy-pervym-pozdravlyu-van-bronkkhosta
Андрей Канчельскис
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