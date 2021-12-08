Камано о матче с «Марселем»: «Завтра важно будет хорошо сыграть и красиво закончить эту историю»

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о настрое на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

— Поделись ожиданиями от матча.

— У нас была хорошая дорога, мы хорошо приземлились. Всю неделю мы готовились к матчу Лиги Европы. В последнее время у нас было много матчей. Завтра нас ждет достаточно серьезная игра против «Марселя». Нам нужен только положительный результат.

— Есть ли какие-то воспоминания о матчах, которые вы уже проводили на стадионе «Велодром»?

— Да, конечно. Я несколько раз играл здесь. Есть какие-то воспоминания. Прекрасно знаю местную публику. Знаю, чего ждать здесь завтра. Думаю, будет важно сохранять хладнокровие, ставить цели и идти к результату.

— Какую стратегию вы выберите на матч с «Марселем»?

— Во всех матчах мы стараемся отдаваться на 100 процентов. Не всегда, к сожалению, результат оправдывает ожидания. Но завтра важно будет хорошо сыграть и красиво закончить эту историю.

Встреча пройдет 9 декабря в Марселе и начнется в 23.00 по московскому времени.