Калиниченко: «Наполи» может создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет высоко защищаться»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

«Я не жду, что «Спартак» будет играть в такой же открытый футбол, как с «Лестером», вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты «Наполи» могут создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре», — приводит слова Калиниченко ТАСС.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 4 очками занимают последнее место в группе C, неаполитанцы с 7 очками — на первой строчке.