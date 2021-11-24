Калиниченко: «Наполи» может создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет высоко защищаться»
10:25
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
«Я не жду, что «Спартак» будет играть в такой же открытый футбол, как с «Лестером», вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты «Наполи» могут создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре», — приводит слова Калиниченко ТАСС.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 18:30 мск. Красно-белые с 4 очками занимают последнее место в группе C, неаполитанцы с 7 очками — на первой строчке.
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