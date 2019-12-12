«Как пройти в библиотеку»? «Краснодар» опубликовал русско-испанский словарь для болельщиков

«Краснодар» в Instagram опубликовал русско-испанский словарь для болельщиков, которые поехали на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе».

В словаре есть фразы «Привет! Как проехать на стадион?», «Нужен еще один гол», «Один хамон, одно пиво и чипсы, пожалуйста», «Почему так дорого?» и «Как пройти в библиотеку?».

Матч пройдет 12 декабря в Испании и начнется в 20:55 мск.