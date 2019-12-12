«Как пройти в библиотеку»? «Краснодар» опубликовал русско-испанский словарь для болельщиков
12:31
«Краснодар» в Instagram опубликовал русско-испанский словарь для болельщиков, которые поехали на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе».
В словаре есть фразы «Привет! Как проехать на стадион?», «Нужен еще один гол», «Один хамон, одно пиво и чипсы, пожалуйста», «Почему так дорого?» и «Как пройти в библиотеку?».
Матч пройдет 12 декабря в Испании и начнется в 20:55 мск.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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