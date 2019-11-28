Как «Краснодару» и ЦСКА попасть в плей-офф Лиги Европы?
Группа C
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Базель
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10-3
|
10
|
2. Хетафе
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-4
|
6
|
3. Краснодар
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-8
|
6
|
4. Трабзонспор
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-8
|
1
28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.
12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.
«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию Лиги Европы, если:
— выиграет два оставшихся матча;
— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»;
— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев;
— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам;
— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»;
— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками.
Группа H
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Эспаньол
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10-1
|
10
|
2. Лудогорец
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-8
|
6
|
3. Ференцварош
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2-4
|
5
|
4. ЦСКА
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-8
|
1
28 ноября. ЦСКА — Лудогорец, Ференцварош — Эспаньол.
12 декабря. Лудогорец — Ференцварош, Эспаньол — ЦСКА.
У ЦСКА остался только один вариант, при котором московский клуб выйдет из группы: необходимо побеждать в оставшихся матчах, при этом «Лудогорец» нужно обыгрывать 4:0 (при счете 5:1 и итоговом равенстве с болгарами по очкам будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей) либо с разностью в пять и более голов, а «Ференцварош» должен проиграть «Эспаньолу» и поделить очки с командой из Разграда. (Денис Аль-Юсифи)
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