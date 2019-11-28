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Как «Краснодару» и ЦСКА попасть в плей-офф Лиги Европы?

28 ноября 2019, 02:10
Мануэл Фернандеш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мануэл Фернандеш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Расклады, при которых «быки» и армейцы выйдут в 1/16 финала турнира

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Базель

4

3

1

0

10-3

10

2. Хетафе

4

2

0

2

4-4

6

3. Краснодар

4

2

0

2

6-8

6

4. Трабзонспор

4

0

1

3

3-8

1

28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию Лиги Европы, если:

— выиграет два оставшихся матча;

— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»;

— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев;

— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам;

— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»;

— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками.

Краснодар — Базель

Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. Эспаньол

4

3

1

0

10-1

10

2. Лудогорец

4

2

0

2

8-8

6

3. Ференцварош

4

1

2

1

2-4

5

4. ЦСКА

4

0

1

3

1-8

1

28 ноября. ЦСКА — Лудогорец, Ференцварош — Эспаньол.

12 декабря. Лудогорец — Ференцварош, Эспаньол — ЦСКА.

У ЦСКА остался только один вариант, при котором московский клуб выйдет из группы: необходимо побеждать в оставшихся матчах, при этом «Лудогорец» нужно обыгрывать 4:0 (при счете 5:1 и итоговом равенстве с болгарами по очкам будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей) либо с разностью в пять и более голов, а «Ференцварош» должен проиграть «Эспаньолу» и поделить очки с командой из Разграда. (Денис Аль-Юсифи)

ЦСКА — Лудогорец

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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