Как «Краснодару» и ЦСКА попасть в плей-офф Лиги Европы?

Расклады, при которых «быки» и армейцы выйдут в 1/16 финала турнира

Группа C

И В Н П М О 1. Базель 4 3 1 0 10-3 10 2. Хетафе 4 2 0 2 4-4 6 3. Краснодар 4 2 0 2 6-8 6 4. Трабзонспор 4 0 1 3 3-8 1

28 ноября. Краснодар — Базель, Трабзонспор — Хетафе.

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

«Краснодар» выйдет в весеннюю стадию Лиги Европы, если:

— выиграет два оставшихся матча;

— поделит очки с «Базелем» и возьмет верх над «Хетафе»;

— обыграет «Базель», а матч с «Хетафе» сведет вничью, при этом «Трабзонспор» отберет очки у испанцев;

— сведет вничью оба матча, при условии, что «Хетафе» проиграет лишившимся шансов туркам;

— уступит «Базелю» и обыграет «Хетафе» с любым счетом, кроме 1:0 (при победе 2:1 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей), а испанская команда победит «Трабзонспор»;

— проиграет «Базелю» и победит «Хетафе», если испанцы не возьмут верх над турками.

Группа H

И В Н П М О 1. Эспаньол 4 3 1 0 10-1 10 2. Лудогорец 4 2 0 2 8-8 6 3. Ференцварош 4 1 2 1 2-4 5 4. ЦСКА 4 0 1 3 1-8 1

28 ноября. ЦСКА — Лудогорец, Ференцварош — Эспаньол.

12 декабря. Лудогорец — Ференцварош, Эспаньол — ЦСКА.

У ЦСКА остался только один вариант, при котором московский клуб выйдет из группы: необходимо побеждать в оставшихся матчах, при этом «Лудогорец» нужно обыгрывать 4:0 (при счете 5:1 и итоговом равенстве с болгарами по очкам будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей) либо с разностью в пять и более голов, а «Ференцварош» должен проиграть «Эспаньолу» и поделить очки с командой из Разграда. (Денис Аль-Юсифи)

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