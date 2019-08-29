Как Кононов объяснил вылет «Спартака» из Лиги Европы. Первые слова тренера после «Браги»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» (1:2 на своем поле после 0:1 в гостях).

- Трудно сказать, что произошло. У нас были моменты. А у них два подхода — два гола. Видимо, на европейском уровне такие моменты не прощают, - рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Ошибки опорной зоны? Это не системная проблема.

Второй тайм не был формальностью. Настраивались на борьбу. Хотели изменить ход игры. Забили, были еще моменты, но мяч не шел в ворота.

Выпустил Солтмурада Бакаева, потому что это быстрый и техничный игрок. Мне хотелось увеличить темп на фланге.

Олег Кононов: «Это удар. Теперь все мысли о чемпионате и Кубке»

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей