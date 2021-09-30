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Кафельников: «Спартак» уедет без очков из Неаполя. В Лиге Европы шансов нет»

12:44
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Экс первая ракета мира болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Наполи» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня никаких шансов у «Спартака» нет. Ноль целых ноль десятых. Что 0:1, что 0:7 — поражение есть поражение. То, что команда уедет из Неаполя без очков, — это факт. Это нужно признать. У нас в группе Лиги Европы никаких шансов нет и никогда не было. Выхода из группы не будет. И дело тут не в тренере. Причем тут Руи Витория? Нужно попросить из клуба игроков, которые выходят на поле. Если игроки не могут попасть в пустые ворота, то какие вопросы к тренеру?» — сказал Кафельников «СЭ».

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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