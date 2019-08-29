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Кафельников — после первого тайма матча «Спартак» — «Брага»: «В Кононова верю!»

21:27
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Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников после первого тайма ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между красно-белыми и «Брагой» оставил сообщение в своем Twitter.

«В Кононова верю», — написал Кафельников.

Спартак — Брага

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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