Кафельников — после первого тайма матча «Спартак» — «Брага»: «В Кононова верю!»
21:27
Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников после первого тайма ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между красно-белыми и «Брагой» оставил сообщение в своем Twitter.
«В Кононова верю», — написал Кафельников.
В Кононова верю?— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 29, 2019
«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»