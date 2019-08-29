Самый титулованный теннисист в истории России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников после первого тайма ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между красно-белыми и «Брагой» оставил сообщение в своем Twitter.

«В Кононова верю», — написал Кафельников.

В Кононова верю? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 29, 2019

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча