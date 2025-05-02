Футбол
2 мая, 18:44

Кафанов считает, что Хайкин сыграл на европейском уровне против «Тоттенхэма»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил уровень голкипера «Буде-Глимта» Никиты Хайкина в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (1:3).

«Это не первый матч Никиты в еврокубках. Если говорить о том, готов или не готов, то, конечно, готов. Набрался немало международного опыта. Он и в этом матче не опустил свою планку, которая и так была очень высокой. Последний матч с «Лацио» вообще выдался особенным. Наверное, это была лучшая игра Никиты в еврокубках. С «Тоттенхэмом» он сыграл на высоком европейском уровне. Да, пропустил три мяча, но ни в одном мяче к нему не может быть претензий. Он еще и выручил: не позволил сделать счет более крупным, оставив надежды команде на выход в финал в ответном матче. Тем более игра будет дома», — сказал Кафанов «СЭ».

Ответная игра пройдет в Норвегии 8 мая. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

