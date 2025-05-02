Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

2 мая, 18:59

Кафанов назвал рекорд Хайкина, обошедшего Акинфеева, заслугой «Буде-Глимта»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по числу матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Хайкина 20-й в еврокубках в этом сезоне — на его счету пять матчей в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы.

«Буде-Глимт» начал свой путь с квалификационных раундов, все их прошел, что делает им честь. Но не более того. Это не какой-то рекорд вратаря отдельно, а всей команды», — сказал Кафанов «СЭ».

Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин ранее повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
Виталий Кафанов
Читайте также
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Япония прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Boris Doris

    Осталось Еврокубок выиграть - и совсем Акинфеев будет позади.. :smile:

    03.05.2025

  • bvp

    Самый главный рекорд Акинфеева никому не побить.

    03.05.2025

  • Спринт

    Нек-то Кафанов .. это не какой-то рекорд вратаря отдельно, а всей команды .Но не более того. А превзойденный якобы "рекорд" Акинфия - это не рекорд, сугубо - команды ЦСКА?

    02.05.2025

    • Кафанов считает, что Хайкин сыграл на европейском уровне против «Тоттенхэма»

    Канчельскис — о двух медалях Антони в еврокубках за сезон: «Такое происходит раз в 100 лет. Сумасшедшая неожиданность»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости