Кафанов назвал рекорд Хайкина, обошедшего Акинфеева, заслугой «Буде-Глимта»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина по числу матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний вратарь вышел в стартовом составе в первом матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы. Эта игра стала для Хайкина 20-й в еврокубках в этом сезоне — на его счету пять матчей в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы.

«Буде-Глимт» начал свой путь с квалификационных раундов, все их прошел, что делает им честь. Но не более того. Это не какой-то рекорд вратаря отдельно, а всей команды», — сказал Кафанов «СЭ».

Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин ранее повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.