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«Извлечем уроки и станем сильнее». «Спартак» — о поражении от «Браги»

22:58
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«Спартак» проиграл «Браге» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. В первой встрече также были сильнее португальцы — 1:0. Таким образом, красно-белые закончили выступление в турнире.

После окончания матча в клуб поблагодарил болельщиков за поддержку в своем Instagram.

Спасибо, что были с командой до конца!

Сезон продолжается. Извлечем уроки и станем сильнее, — говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




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