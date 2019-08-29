«Извлечем уроки и станем сильнее». «Спартак» — о поражении от «Браги»
22:58
«Спартак» проиграл «Браге» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. В первой встрече также были сильнее португальцы — 1:0. Таким образом, красно-белые закончили выступление в турнире.
После окончания матча в клуб поблагодарил болельщиков за поддержку в своем Instagram.
— Спасибо, что были с командой до конца!
Сезон продолжается. Извлечем уроки и станем сильнее, — говорится в сообщении.
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