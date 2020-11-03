Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Израильская бригада арбитров обслужит матч ЦСКА в Лиге Европы

14:32
Рой Райншрайбер. Фото AFP
Рой Райншрайбер. Фото AFP
Теги:

Судейская бригада из Израиля во главе с Роем Райншрайбером рассудит ЦСКА и «Фейеноорд» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами главного арбитра станут Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Четвертый судья — Лиран Лиани.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится в четверг, 5 ноября. Начало — в 23.00 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16871
Все опросы
ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир