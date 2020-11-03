Израильская бригада арбитров обслужит матч ЦСКА в Лиге Европы

Судейская бригада из Израиля во главе с Роем Райншрайбером рассудит ЦСКА и «Фейеноорд» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами главного арбитра станут Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Четвертый судья — Лиран Лиани.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится в четверг, 5 ноября. Начало — в 23.00 (мск).