«Из России с любовью». «Легия» — о победе над «Спартаком»
20:10
«Спартак» проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:1.
Польской клуб отметил этот успех в своем Twitter.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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