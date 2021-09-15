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«Из России с любовью». «Легия» — о победе над «Спартаком»

20:10
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото AFP
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото AFP
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«Спартак» проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:1.

Польской клуб отметил этот успех в своем Twitter.

Спартак — Легия

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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