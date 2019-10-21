Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Иванов и Алексей Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы

13:49

Российские судьи Сергей Иванов и Алексей Еськов обслужат матчи группового турнира Лиги Европы, информирует сайт УЕФА.

Иванов будет работать на матче «Гент» — «Вольфсбург». Помогать ему будут лайнсмены Роман Усачев и Алексей Лунев. Резервным арбитром назначен Михаил Вилков.

Еськов рассудит «Ренн» и ЧФР. Ему будут помогать судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Резервным арбитром встречи будет Владислав Безбородов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир