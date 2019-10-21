Иванов и Алексей Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы

Российские судьи Сергей Иванов и Алексей Еськов обслужат матчи группового турнира Лиги Европы, информирует сайт УЕФА.

Иванов будет работать на матче «Гент» — «Вольфсбург». Помогать ему будут лайнсмены Роман Усачев и Алексей Лунев. Резервным арбитром назначен Михаил Вилков.

Еськов рассудит «Ренн» и ЧФР. Ему будут помогать судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Резервным арбитром встречи будет Владислав Безбородов.