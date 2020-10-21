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Иван Обляков: «Не думаю, что у ЦСКА группа слабее, чем в прошлом году»

18:41

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от старта сезона в Лиге Европы. 22 октября армейцы встретятся в первом туре с «Вольфсбергом», также им предстоят игры с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».

— Я не думаю, что группа слабее, чем в прошлом году, — сказал Обляков. — На каждый матч нужно выходить собранными и побеждать.

Лидеры у нас игроки, которые постарше: Акинфеев, Дзагоев и Васин. Молодым нужно еще прибавлять в этом. С опытом это придет.

Не могу сказать, что в этой группе есть аутсайдер. Все игры будут непростые. К каждому сопернику нужно относиться уважительно. И побеждать.

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