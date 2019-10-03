Иван Обляков: «Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения от «Эспаньола» (0:2) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что в первом тайме команда контролировала игру, но мало била по воротам.

— Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, — сказал Обляков. — Поддержка сегодня была очень хорошая, но, к сожалению, не получилось их порадовать.

— Получились два разных тайма. После первого казалось, что все может завершиться с победным счетом.

— Да. Первый тайм был под нашим контролем. Хотя мы мало били по воротам, моментов особо не было ни у соперника, ни у нас.

— А что не получилось во втором тайме? Особенно в последние пять минут.

— Мы стремились бежать вперед, создавать моменты, нагружать соперника, но у нас не получилось.

— Что сейчас происходит в раздевалке? Какое настроение?

— В целом отрицательное. Мы проиграли, но надо готовиться дальше. Через два дня матч с «Ростовом».

— Как себя чувствует Дивеев?

— Не знаю. Нужно докторов спрашивать. Вроде ничего серьезного.

— Почему ЦСКА раз за разом плохо проводит вторые таймы: с «Краснодаром», с «Лудогорцем» и сегодня.

— Просто так получается. Сегодня мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли тайм и у вас сложилось такое впечатление.

— Почему ЦСКА в премьер лиге идет на первом месте. А в Лиге чемпионов пропускает семь мячей?

— Вы вспомните, что за команда «Эспаньол» была в прошлом году. Какое место она занимала.

— А сейчас?

— Какая разница. Это хороший футбол, испанская команда, а это всегда контроль мяча.

— В соцсетях пишут, что ЦСКА сконцентрировался на чемпионате России.

— Соцсетям всегда надо о чем-то писать. Без этого никуда. (Елена Григорьевская)

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Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь