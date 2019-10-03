Иван Обляков: «Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения от «Эспаньола» (0:2) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что в первом тайме команда контролировала игру, но мало била по воротам.
— Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, — сказал Обляков. — Поддержка сегодня была очень хорошая, но, к сожалению, не получилось их порадовать.
— Получились два разных тайма. После первого казалось, что все может завершиться с победным счетом.
— Да. Первый тайм был под нашим контролем. Хотя мы мало били по воротам, моментов особо не было ни у соперника, ни у нас.
— А что не получилось во втором тайме? Особенно в последние пять минут.
— Мы стремились бежать вперед, создавать моменты, нагружать соперника, но у нас не получилось.
— Что сейчас происходит в раздевалке? Какое настроение?
— В целом отрицательное. Мы проиграли, но надо готовиться дальше. Через два дня матч с «Ростовом».
— Как себя чувствует Дивеев?
— Не знаю. Нужно докторов спрашивать. Вроде ничего серьезного.
— Почему ЦСКА раз за разом плохо проводит вторые таймы: с «Краснодаром», с «Лудогорцем» и сегодня.
— Просто так получается. Сегодня мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли тайм и у вас сложилось такое впечатление.
— Почему ЦСКА в премьер лиге идет на первом месте. А в Лиге чемпионов пропускает семь мячей?
— Вы вспомните, что за команда «Эспаньол» была в прошлом году. Какое место она занимала.
— А сейчас?
— Какая разница. Это хороший футбол, испанская команда, а это всегда контроль мяча.
— В соцсетях пишут, что ЦСКА сконцентрировался на чемпионате России.
— Соцсетям всегда надо о чем-то писать. Без этого никуда. (Елена Григорьевская)
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