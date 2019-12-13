Иван Обляков: «Главное, что выиграли у соперника и закончили год на мажорной ноте»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Эспаньолом» в 6-м туре Лиги Европы (1:0) отметил, что главное было закончить год на мажорной ноте.

— Настрой был боевой, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы — молодые парни, которые хотели победить. Достаточно голевых моментов было, но главное, что выиграли у соперника и закончили год на мажорной ноте. Реализация моментов? Я не знаю, как такие моменты... Не знаю, как объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто.

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