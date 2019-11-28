Иван Маевский: «Никакого неуважения со стороны «МЮ» не было»

Полузащитник «Астаны» Иван Маевский поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Он не считает, что соперник проявил неуважение, выпустив неосновной состав.

— Понятно, что все очень счастливы, — цитирует Маевского KazFootball.kz. — Да, мы понимали, что против нас играют молодые ребята, но все же половина из них регулярно играют за «Манчестер Юнайтед». Главное, что победили и порадовали всю страну. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать в такой холод. Очень счастливы, что люди ушли со стадиона довольными. «МЮ» проявил неуважение, выпустив такой состав? Абсолютно никакого неуважения не было. Они заняли первое место в группе и уже обеспечили выход из нее. У них тяжелый график. Тот же Станимир Стоилов (бывший тренер «Астаны» — Прим. «СЭ») поступал также, когда отправил в Испанию на матч с «Атлетико» молодых игроков. Тут каждый исходит из своих реалий. Сейчас у них сложная ситуация в чемпионате, поэтому понятно, что им важнее сейчас поправить дела там.