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Источник: В УЕФА предлагали «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы

15:26
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По данным Il Messaggero, представители УЕФА предлагали «Интеру» и «Роме» отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы соревнования могли продолжаться. Источник указывает, что итальянские клубы отвергли это предложение.

Из-за ситуации с коронавирусом и отмены авиасообщения между Испанией и Италией «Рома» не смогла прибыть на гостевой матч с «Севильей». При этом «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч с «Интером», опасаясь за здоровье своих игроков и тренеров, а также работников клуба. В итоге оба матча были перенесены.

По информации испанского издания Marca, сегодня УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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