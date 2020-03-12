Источник: В УЕФА предлагали «Интеру» и «Роме» сняться с Лиги Европы

По данным Il Messaggero, представители УЕФА предлагали «Интеру» и «Роме» отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы соревнования могли продолжаться. Источник указывает, что итальянские клубы отвергли это предложение.

Из-за ситуации с коронавирусом и отмены авиасообщения между Испанией и Италией «Рома» не смогла прибыть на гостевой матч с «Севильей». При этом «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч с «Интером», опасаясь за здоровье своих игроков и тренеров, а также работников клуба. В итоге оба матча были перенесены.

По информации испанского издания Marca, сегодня УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы.