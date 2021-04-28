Источник: УЕФА может допустить 10 тысяч зрителей на финал Лиги Европы

УЕФА рассматривает возможность допуска болельщиков на финальный матч Лиги Европы, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на матч, который состоится 26 мая в Гданьске, может быть допущено 10 тысяч зрителей — это около 25% от вместимости стадиона «Энерга Гданьск».

В финале Лиги Европы сыграют победители противостояний «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал». Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая.