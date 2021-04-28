Источник: УЕФА может допустить 10 тысяч зрителей на финал Лиги Европы
18:51
УЕФА рассматривает возможность допуска болельщиков на финальный матч Лиги Европы, сообщает Daily Mail.
По информации источника, на матч, который состоится 26 мая в Гданьске, может быть допущено 10 тысяч зрителей — это около 25% от вместимости стадиона «Энерга Гданьск».
В финале Лиги Европы сыграют победители противостояний «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал». Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-9521305/10-000-fans-set-attend-Europa-League-final-Gdansk-coronavirus-infections-fall-Poland.html
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