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Источник: УЕФА может допустить 10 тысяч зрителей на финал Лиги Европы

18:51
УЕФА может допустить 10 тысяч зрителей на финал Лиги Европы. Фото Reuters
УЕФА может допустить 10 тысяч зрителей на финал Лиги Европы. Фото Reuters
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УЕФА рассматривает возможность допуска болельщиков на финальный матч Лиги Европы, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на матч, который состоится 26 мая в Гданьске, может быть допущено 10 тысяч зрителей — это около 25% от вместимости стадиона «Энерга Гданьск».

В финале Лиги Европы сыграют победители противостояний «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал». Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-9521305/10-000-fans-set-attend-Europa-League-final-Gdansk-coronavirus-infections-fall-Poland.html

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