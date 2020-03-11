Источник: «Рома» не знает, как добраться в Испанию на матч с «Севильей»

У «Ромы» проблемы с вылетом на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttomercatoweb, прямые перелеты между Италией и Испанией отменены из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас клуб ведет переговоры с правительством Италии, чтобы получить специальное разрешение на вылет.

Также указано, что между странами летают только государственные чартеры. Есть вероятность, что такой самолет может сегодня отправиться в Испанию в 14.30 по местному времени.

Матч «Севилья» — «Рома» должен состояться 12 марта, начало запланировано на 20.55 по московскому времени. Игра пройдет при пустых трибунах.