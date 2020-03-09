Полиция Испании направила правительству страны просьбу о проведении матча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» без болельщиков из-за коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, полиция призвала провести встречу за закрытыми дверями в Севильи на фоне вспышки коронавируса, сославшись на обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников полиции, которые будут работать внутри и снаружи стадиона.

Встреча «Севилья» — «Рома» должна пройти 12 марта в Испании и начаться 20:55 мск.