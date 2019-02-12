Источник: фанаты "Фенербахче" с ножами атаковали фанатов "Зенита"

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" произошли инциденты с участием фанатов, сообщает телеграм канал Of news.

Сообщается, что в Стамбуле турки с ножами и арматурами остановили автобус с фанатами российского клуба. Была попытка зайти в автобус, но фанаты "Зенита" смогли заблокировать двери, и автобус проследовал дальше. Турецкие фаны также ищут поклонников "Зенита" в местных барах.

Также указано, что минувшей ночью 20 фанатов "Фенербахче" атаковали семерых фанатов "Зенита", но те сумели отбиться.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" начнется в 20.55 по московскому времени.

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