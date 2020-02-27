«Истанбул Башакшехир» обыграл «Спортинг» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» в дополнительное врем обыграл «Спортинг» (4:1) и пробился в следующую стадию соревнований. Первый матч португальский клуб выиграл со счетом 3:1.

Открыл счет бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел. Также у хозяев отличились Даниэль Алексич и Эдин Вишча, который сделал дубль. У гостей забил Лусиано Вьетто. В составе хозяев весь матч отыграл Александр Епуряну, бывший игрок Москвы", «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Спортинг» (Португалия) — 4:1 д.в. (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шкртел, 31 (1:0). Алексич, 45 (2:0). Вьетто, 68 (2:1). Вишча, 90 — с пенальти (3:1). Вишча, 119 (4:1).

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Алексич, Вишча (Понк, 120), Окечукву (Беркай Озджан, 77), Ирфан Кахведжи (Робинью, 89), Ба, Элиа (Гульбраннсен, 85).

«Спортинг»: Машимиану, Коатес, Ристовски, Илори, Батталья, Акунья, Вендел (Эдуарду Энрике, 90+1), Вьетто, Шпорар (Мендеш, 108), Боласье (Плата, 60), Кабраль (Думбья, 73).

Предупреждения: Вендел, 34. Алексич, 37. Вьетто, 42. Клиши, 71. Епуряну, 74. Ирфан Кахведжи, 81.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

27 февраля. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».

Первый матч: 1:3