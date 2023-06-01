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Сегодня, 06:19

Испанские клубы выиграли 18 еврокубковых финалов подряд у команд из других стран

Руслан Минаев
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«Севилья» победила «Рому» в финале Лиги Европы — 1:1 (пен. — 4:1).

Таким образом, испанские клубы выиграли 18 финалов еврокубков у команд из других стран. Клубы из Испании не проигрывают с 2001 года, когда «Бавария» обыграла «Валенсию» в финале лиги Чемпионов, а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА.

Отчет беспроигрышной серии испанских клубов в финала еврокубков начался с победы «Реала» над «Байером» в финале Лиги чемпионов сезона-2001/02.

Лига Европы УЕФА
ФК Реал
ФК Севилья
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