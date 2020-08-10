«Интер» выиграл у «Байера» и вышел в полуфинал Лиги Европы, Лукаку забил победный гол

«Интер» одержал победу над «Байером» (2:1) в матче четвертьфинала Лиги Европы.

В составе итальянской команды отличились полузащитник Николо Барелла и форвард Ромелу Лукаку. У гостей единственный гол забил хавбек Кай Хаверц.

Команда Антонио Конте вышла в полуфинал ЛЕ и сыграет с победителем пары донецкий «Шахтер» — «Базель».

Лига Европы

1/4 финала

«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия) — 2:1 (2:1)

Голы: Барелла, 15 (1:0). Лукаку, 21 (2:0). Хаверц, 25 (2:1).

«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, Янг, де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 59), Бастони (Шкриньяр, 84), Брозович, Гальярдини (Моузес, 59), Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).

«Байер» (Германия): Храдецки, Та, Синкгравен (Венделл, 68), Тапсоба, Бендер (Беллараби, 85), Баумгартлингер (Амири, 68), Демирбай, Хаверц, Паласиос (Бэйли, 59), Фолланд (Аларио, 85), Диаби.

Предупреждения: Д`Амброзио, 31. Синкгравен, 43. Бендер, 48. Эриксен, 85. Тапсоба, 87. Барелла, 90+7.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 августа. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».