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«Интер» — «Шахтер»: составы команд

21:43

Стали известны составы «Интера» и «Шахтера» на матч 1/2 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Дюссельдорфе при пустых трибунах, начало — в 22.00.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Годин, де Фрай, Бастони, Янг — Барелла, Брозович, Гальярдини — Лукаку, Мартинес.

Запасные — Паделли, Алексис Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Жуниор Мораес.

Запасные — Трубин, Дентинью, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Маркиньюс, Болбат, Пихалонок, Бондарь, Фернанду.

Победитель матча сыграет в финале Лиги Европы с «Севильей», которая накануне взяла верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Интер — Шахтер Д

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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