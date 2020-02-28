«Интер» обыграл «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Интер» выиграл у «Лудогорца» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1). Победный гол на счету Ромелу Лукаку.

В первой встрече итальянская команда также одержала победу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Интер» (Италия) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:1 (2:1)

Голы: Каули, 26 (0:1). Бираги, 32 (1:1). Лукаку, 45+4 (2:1).

«Интер»: Паделли, Годин, Раноккиа, Бираги, Д`Амброзио (Бастони, 76), Валеро, Эриксен, Барелла (Брозович, 46), Санчес, Лукаку (Эспозито, 62), Моузес.

«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Дяков, Марселинью (Битон, 83), Баджи, Каули, Кешеру (Сверчок, 64), Вандерсон (Чибота, 70).

Предупреждения: Д`Амброзио, 22. Вандерсон, 70.

Судья: Зиберт (Германия).

27 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Первый матч — 2:0.