«Интер» обыграл «Хетафе» в Лиге Европы благодаря голам Лукаку и Эриксена

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Интер» обыграл «Хетафе» (2:0). Из-за изменений в формате турнира, связанных с пандемией коронавируса, команды провели один матч. Игра прошла на нейтральном поле в Гельзенкирхене (Германия).

В составе победителей забивали Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен. При счете 1:0 испанский клуб мог сравнять счет, но Хорхе Молина на 76-й минуте не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

«Интер» вышел в 1/4 финала. На этой стадии команда сыграет с победителем пары «Рейнджерс» — «Байер». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 3:1.

Лига Европы

1/8 финала

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) — 2:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 33 (1:0). Эриксен, 83 (2:0).

Нереализованный пенальти: Хорхе Молина, 76 (мимо)

«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 85), Бастони, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Хорхе Молина, 69), Суарес, Даконам, Оливера (Портильо, 88), Кукурелья, Тимор, Максимович (Анхель, 56), Арамбарри (Дуро, 89), Мата (Хасон, 69).

Предупреждение: Суарес, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

5 августа. Гельзенкирхен. Стадион «Arena AufSchalke».