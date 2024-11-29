Альгуасиль: «Через два-три года «Реал Сосьедад» по-настоящему раскроется, верю в это»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Они создали два момента [штанги при счете 0:0], но тогда же, в первом тайме, игра была в целом равной. В перерыве мы внесли небольшие коррективы, и все сработало. Это очень энергозатратный сезон, в команде произошло немало изменений, и поэтому очень непросто сохранять тот же высокий уровень. Но я очень рад, как работает команда. Через два-три года мы по-настоящему раскроемся, верю в это», — цитирует пресс-служба УЕФА Альгуасиля.

«Реал Сосьедад» набрал 7 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аякс» идет на 8-й строчке — 10 очков.