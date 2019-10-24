Ильзат Ахметов: «В Лиге Европы еще реально все исправить»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» отметил, что команда все еще верит в то, что ей по силам выйти в плей-офф. После двух туров армейцы пока не набрали очков на групповой стадии.

— Конечно, еще реально все исправить, — заявил «Известиям» Ахметов. — У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.

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