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Ильзат Ахметов: «В Лиге Европы еще реально все исправить»

09:24
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» отметил, что команда все еще верит в то, что ей по силам выйти в плей-офф. После двух туров армейцы пока не набрали очков на групповой стадии.

— Конечно, еще реально все исправить, — заявил «Известиям» Ахметов. — У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/935349/sevastian-terletckii/sinkhronnoe-provalivanie-tcska-i-krasnodar-blizki-k-fiasko-v-le

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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