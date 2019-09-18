Ильзат Ахметов: «Лудогорец» тоже достойно играл с «Реалом»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на пресс-конференции перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем» отдал должное сопернику. Красно-синие сыграют с болгарским клубом в гостях в четверг, 19 сентября.

— Длинная дорога вас не вымотала? Сначала прилетели в Варну, потом ехали сюда...

— Конечно, неприятно, что затратили столько времени на дорогу. Но мы футболисты, это наша работа.

— Год назад вы играли в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европе... Какова ваша мотивация?

— Конечно, Лига чемпионов — это космос. Но мы играем во втором по рангу турнире. Здесь также выступают команды, которые ранее выступали в ЛЧ. Мотивация у нас одна — побеждать в каждом матче.

— Нет ли недонастроя перед «Лудогорцем». Все-таки в прошлом сезоне вы обыгрывали «Реал», а сейчас — другой уровень соперников.

— Нет, никакой расслабленности нет. Виктор Михайлович нам этого не позволит. «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала». Вообще мы забыли уже ту нашу победу. Пишем новую историю. (Виталий Айрапетов)