Игроки «Манчестер Юнайтед» готовы уйти с поля в Белграде, если столкнутся с расизмом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что его команда готова уйти с поля, если столкнется с расизмом во время матча Лиги Европы против «Партизана» в Белграде.

— Мы позитивно настроены и надеемся на отличную атмосферу на стадионе, всем нам не терпится сыграть, — приводит слова англичанина Sky Sports.

Но если что-нибудь пойдет не так, мы будем сомневаться в своем решении. Уверен, нормальные болельщики поймут наш поступок.

На прошлой неделе Магуайр был в составе сборной Англии, чьи игроки подверглись расистским оскорблениям во время матча отбора Евро-2020 против Болгарии в Софии (6:0), из-за чего игра дважды останавливалась и едва не прервалась насовсем.

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