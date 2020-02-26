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Игроки «Лудогорца» прилетели в Милан в масках, пресс-конференции перед матчем отменены

19:52
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Футболисты «Лудогорца» прибыли в Милан на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Интера». Они надели маски и перчатки. Фото опубликовал итальянский журналист Даниэле Мари.

Также стало известно, что по соображениям безопасности были отменены предматчевые пресс-конференции. Об этом сообщила пресс-служба болгарского клуба. Это меры предосторожности в связи со вспышкой коронавируса в регионе.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» пройдет без зрителей 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре итальянский клуб победил со счетом 2:0.

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