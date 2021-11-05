Игроки «Локомотива» и «Галатасарая» пожали руки после матча
00:07
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы отметил, что игроки обеих команд пожали друг другу руки после игры. В концовке встречи на поле произошла потасовка.
«Сегодня было много эмоций, может, они захлестнули обе команды. Немного был потерян контроль над эмоциями, они захлестнули игроков. Самое важное — в конце игры ребята пожали друг другу руки», — цитриует ТАСС Гисдоля.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.
Дополнительная информация:
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю