Игроки «Локомотива» и «Галатасарая» пожали руки после матча

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы отметил, что игроки обеих команд пожали друг другу руки после игры. В концовке встречи на поле произошла потасовка.

«Сегодня было много эмоций, может, они захлестнули обе команды. Немного был потерян контроль над эмоциями, они захлестнули игроков. Самое важное — в конце игры ребята пожали друг другу руки», — цитриует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.