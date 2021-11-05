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Игроки «Локомотива» и «Галатасарая» пожали руки после матча

00:07
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы отметил, что игроки обеих команд пожали друг другу руки после игры. В концовке встречи на поле произошла потасовка.

«Сегодня было много эмоций, может, они захлестнули обе команды. Немного был потерян контроль над эмоциями, они захлестнули игроков. Самое важное — в конце игры ребята пожали друг другу руки», — цитриует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

Галатасарай — Локомотив

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12847401

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»