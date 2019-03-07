Игроки "Краснодара" провели разминку у бассейна. Фото

Футболисты "Краснодара", в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии", провели занятие у бассейна, сообщает официальный Твиттер "быков".

– Размялись у бассейна! Ждем вечера с тем же нетерпением, что и вы! – написал "Краснодар" в сообщении.

Встреча пройдет сегодня, 7 марта, в Валенсии на стадионе "Месталья". Начало – в 23.00 по московскому времени.